الإغاثة الإنسانية التركية تطلق نداءً لدعم متضرري الصراع بالسودان

• رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية بولنت يلدرم قال إن الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع بالسودان بلغت مرحلة حرجة والوقت ينفد..



أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، الخميس، نداءً عاجلا لدعم المتضررين من الصراع القائم في السودان.

وقال رئيس الهيئة بولنت يلدرم، خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة في مركزها بمدينة إسطنبول، إن الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع بالسودان "بلغت مرحلة حرجة والوقت بدأ ينفد".

وذكر أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا من الصراع بالسودان، وأردف: "أوجّه ندائي إلى شعب تركيا والعالم أجمع: السودان بلد قدّم الكثير من أجل فلسطين، والآن حان دورنا لنرد الجميل".

وأضاف يلدرم: "أرسلوا مساعداتكم إلى السودان كما ترسلونها إلى غزة بلا تفرقة، سفننا ستنطلق قريبا، وننتظر من الجميع دعم الشعب السوداني".

بدوره، قال القنصل العام السوداني في إسطنبول أسامة محجوب، إن الأزمة التي اندلعت في بلاده عام 2023 تسببت في معاناة إنسانية هائلة.

واشار إلى أن نحو 25 مليون شخص تأثروا مباشرة بالأحداث، بينما اضطر 12 مليونا للنزوح الداخلي.

ولفت إلى أن النظامين الصحي والتعليمي في السودان متوقفان، والوصول إلى المساعدات الإنسانية يزداد صعوبة يوما بعد يوم، ورغم ذلك يواصل الشعب السوداني الصمود.

من جانبه، أوضح منسق وحدة تطوير البرامج والاستراتيجيات في الهيئة، فاروق أرقليتش، أنهم أطلقوا اليوم خطة دعم جديدة لمساعدة النازحين من مدينة الفاشر بعد سيطرة "قوات الدعم السريع" عليها.

وأفاد أرقليتش بأن الدعم الشعبي والإعلامي ضروري لضمان إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وفي 26 أكتوبر الماضي استولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023، حربا دامية بين الجيش و"قوات الدعم السريع" أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.