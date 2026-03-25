الكويت: إجراءات الحد من تأثير اضطراب إمدادات الطاقة بسبب حرب إيران لا تذكر

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف الصباح من فعالية الإجراءات المتخذة للحد من تأثير اضطراب إمدادات الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية وقال ليس لها تأثير يذكر.



وقال في صباح الثلاثاء إن تلك الإجراءات في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ليس لها "تأثير يذكر" مقارنة بالتدفقات المعتادة لصادرات النفط ‌والغاز من منطقة الخليج.



واضطرت الكويت وجيرانها بالخليج، السعودية والإمارات والعراق، إلى تقليص إنتاج ملايين البراميل من النفط الخام بعد هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية في أنحاء المنطقة والسفن التي حاولت عبور ​مضيق هرمز.

ووصف محللون هذا الاضطراب في إمدادات النفط والغاز العالمية بأنه ​الأسوأ في التاريخ، ما دفع أسعار الخام للارتفاع إلى ما يزيد ⁠على 100 دولار للبرميل.

هجوم يحتجز اقتصاد العالم رهينة



وقال الشيخ نواف في كلمة مصورة ألقاها الثلاثاء في مؤتمر ​سيراويك للطاقة في هيوستن "نشعر بالغضب من الهجوم علينا.. إنه هجوم لا يستهدف الخليج ​فحسب، بل يحتجز اقتصاد العالم رهينة. إنه هجوم على سيادتنا في الكويت، وعلى شعبنا، وعلى منشآتنا أيضا".

وأضاف أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوت 5 مرات في مدينة الكويت الليلة الماضية مشيرا ​إلى أنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف البنية التحتية المدنية.



وخفضت الكويت، عضو منظمة ​البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي كانت تنتج قبل الحرب نحو 2.6 مليون برميل من النفط يوميا، إنتاجها ‌من ⁠الطاقة واضطرت إلى إعلان حالة القوة القاهرة بعدما أغلقت إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط العالمي.

الكويت ستحتاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر

وأكد الصباح أنه لا بديل عن الصادرات عبر مضيق هرمز موضحا أن إجراءات، مثل عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية بأكبر كميات على ​الإطلاق والإعفاءات الأمريكية من العقوبات ​المفروضة على بعض ⁠صادرات النفط الخام الروسية والإيرانية والتصدير عبر خطوط الأنابيب البديلة لمضيق هرمز، هي أقل بكثير من حجم صادرات الخام والوقود المعتادة من منطقة الشرق ​الأوسط.

وقال الشيخ ⁠نواف "هذا ​المضيق ليس ملكية خاصة لأحد بل هو ملك للعالم ​أجمع بموجب القانون الدولي وبحكم الواقع العملي أيضا".

وأضاف أن الكويت ستحتاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر للعودة إلى كامل طاقتها الإنتاجية، في حال انتهت الحرب اليوم.