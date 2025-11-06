هيئة البث العبرية: الغارات على لبنان شنتها إسرائيل بتنسيق مع واشنطن

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إن الغارات على لبنان مساء الخميس، شنتها تل أبيب بتنسيق مع القوات الأمريكية، وفق إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث العبرية، عن مصادر عسكرية، أن الهجمات الأخيرة على جنوب لبنان نفذت بالتنسيق مع القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة قيادة الشمال (في إسرائيل) منذ وقف إطلاق النار مع "حزب الله" في نوفمبر 2024.

وقالت المصادر، إن الهدف من الهجمات تمكين تل أبيب من تحقيق غايتها "تجريد حزب الله" من سلاحه، مشيرة إلى "مشاركة واشنطن، إسرائيل هذا التقدير وتعتبر أن نزع سلاح الحزب ضروري تماشيا مع قرارات الحكومة اللبنانية".

وادعت أن الجيش الإسرائيلي رصد في الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في نشاط "حزب الله"، "تشمل محاولات لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية وتهريب صواريخ وتجنيد عناصر جديدة في صفوف قوة الرضوان (وحدة خاصة)".

وذكرت أن الهجمات "تتركز على القرى الشيعية القريبة من الحدود بهدف منع تموضع عناصر الحزب في المناطق المحاذية لإسرائيل، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال رد من حزب الله، بما في ذلك على الجبهة البحرية".

كما نقلت القناة العبرية عن مسئولين في الجيش قولهم إن وتيرة تحركات الجيش اللبناني بطيئة مقارنة بما تتوقعه إسرائيل، وأن تل أبيب "ستتولى المهمة بنفسها" إذا لم يسرع في نزع سلاح الحزب.

وفي 5 أغسطس الماضي أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح "حزب الله"، ورحبت بخطة وضعها الجيش لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه.

- تصعيد إسرائيلي أمريكي

ومساء الخميس، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على عدة بلدات جنوبي لبنان، عقب إنذاره المواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

يأتي ذلك استمرارا للتصعيد الذي تنتهجه إسرائيل ضد الجنوب اللبناني والخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار بالآونة الأخيرة.

تزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد قالت إنهم سهّلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى "حزب الله" بالعام 2025.

ويأتي التصعيد في ظل حديث إعلام عبري عن أن "إسرائيل تستعد لاحتمال خوض جولة قتال أخرى ضد حزب الله".

وقالت قناة 12 العبرية إن الجيش "يستعد لتدخل عسكري يهدف إلى إضعاف الحزب، ودفعه والحكومة اللبنانية إلى توقيع اتفاقية مستقرة مع إسرائيل".

والجمعة، اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم الولايات المتحدة بالسعي إلى توسعة العدوان الإسرائيلي على لبنان، معتبرا إياها "وسيطا غير نزيه".

وأكد قاسم في أكثر من مناسبة رفض تسليم سلاح "حزب الله"، ورهن ذلك بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.