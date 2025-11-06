عون: هجوم إسرائيل على جنوب لبنان جريمة سياسية نكراء



قال رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، في بيان مساء اليوم الخميس، أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان "يعدّ جريمة مكتملة الأركان وجريمة سياسية نكراء".

وأعلن عون أنه "كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".

وأضاف" مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، وخلال تلك الفترة، لم تدّخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم".

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات كفردونين و طيردبا، وزوطر الشرقية، والطيبة وعيتا الجبل في جنوب لبنان، بعد تهديدات لسكان تلك القرى باستهداف مبانٍ محدّدة.