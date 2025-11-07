أكد النائب عن حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي إيتسحاق كرويزر أن حزبه لا يسعى لإسقاط الحكومة رغم تهديد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسحب حزبه من الائتلاف إذا لم تستأنف حرب غزة.

وقال كرويزر في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "نحن لا نعمل أبدا من أجل إسقاط الحكومة. هذه حكومة يمينية، وقد عملنا جاهدين من أجل تشكيلها. دور حزب عُصبة يهوديت هو الحفاظ على قيم اليمين التي انتُخبنا من أجلها".

وكان بن غفير قد صرح في مقابلة مع قناة 12 الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي، بأنه منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة غير محددة لتفكيك "المنظمة الإرهابية" وفرض عقوبة الإعدام على المدانين "بالإرهاب"، محذرا من أن حزبه اليميني المتطرف سينسحب من الحكومة إذا لم تتحقق شروطه.

كما كان قد هدد سابقًا بالانسحاب في حال استمرار حماس في الوجود بعد تحرير الأسرى.

وبعد يومين من تلك المقابلة، قال بن غفير للصحفيين إن حزبه لن يلتزم بالتصويت مع الائتلاف إذا لم يضمن نتنياهو دفع مشروع قانون الإعدام خلال أسابيع، وهو المشروع الذي يلقى دعمًا من رئيس الوزراء ويتقدم فعليًا في الكنيست.

ورغم أن تصريحات كرويزر لم تصدر بصفته متحدثا رسميًا باسم الحزب، فإنها تعد من أوضح التفسيرات لأجندة الحزب منذ إصدار بن غفير إنذاره لنتنياهو.

وعند سؤاله عن مطلب بن غفير بتدمير حماس، أوضح كرويزر أن الحكومة نفسها هي التي "حددت أهداف الحرب بتفكيك القدرات العسكرية والسياسية لحماس وإعادة الرهائن".

وأضاف أن واجب حزبه هو "الضغط على الحكومة لتنفيذ ما أعلنته من أهداف"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ورفض كرويزر تحديد مهلة زمنية لتحقيق تلك الأهداف، لكنه أكد أن تهديد حزبه "ليس فارغا"، قائلا: "السلاح موضوع على الطاولة. هذه ليست وعودا فارغة. رئيس الوزراء يدرك أنه عاجلا أم آجلا، إذا لم يعد إلى تدمير المنظمات الإرهابية، فإن الائتلاف سيكون في خطر".