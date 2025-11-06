مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية

أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الولايات المتحدة، تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أيام من زيارته المقررة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين المقبل، بحسب تليفزيون سوريا.

ويتطلب إقرار مشروع القرار موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، على أن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض (الفيتو).

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن تحثّ مجلس الأمن منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرة أن رفع القيود عن بعض الشخصيات السورية سيسمح بتعزيز التعاون السياسي والإنساني في المرحلة الحالية.

وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، عممت البعثة الأمريكية مشروع القرار على أعضاء المجلس، ووُضع تحت ما يُعرف بـ"إجراء الصمت" حتى صباح الأربعاء، وهي خطوة إجرائية تتيح لأعضاء مجلس الأمن تقديم اعتراضات قبل تحديد موعد التصويت.