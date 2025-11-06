باكستان تحمل أفغانستان مسئولية إطلاق النار على الحدود

حمّلت باكستان، الخميس، أفغانستان، مسؤولية، إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردت على ذلك بشكل "مدروس".

جاء ذلك بعد اتهام كابول، إسلام اباد بمهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار الساري منذ منتصف أكتوبر.

وقال مسؤول في مستشفى منطقة سبين بولداك الواقعة في ولاية قندهار (جنوب) إن خمسة أشخاص قُتلوا في الحادثة التي وقعت اليوم (الخميس)، هم أربع نساء ورجل، وأصيب ستة آخرون.

من جانبها، قالت وزارة الاعلام الباكستانية، عبر منصة إكس: "نرفض بشدة ما أعلنه الطرف الأفغاني بشأن الحادث اليوم على الحدود بين باكستان وافغانستان في شامان"، مضيفة أن اطلاق النار كان مصدره الطرف الافغاني، وقد ردت عليه قواتنا فورا وفي شكل مدروس ومسؤول".

وأضافت الوزارة أنه "بفضل الإجراءات المسؤولة التي اتخذتها القوات الباكستانية، تمت السيطرة على الوضع، ولا يزال وقف إطلاق النار قائمًا. وتبقى باكستان ملتزمة بالحوار المستمر، وتتوقع المعاملة بالمثل من السلطات الأفغانية"