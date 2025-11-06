عبد الرؤوف: سأعمل على حل أزمات الزمالك الفنية قبل القمة

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك أنه سيعمل على حل أزمات الأبيض الفنية، قبل مواجهة الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتغلب نادي الزمالك أمام بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان، لحساب الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال أحمد عبد الرؤوف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سنحاول مع الوقت علاج المشاكل الفنية، والعمل على الفوز بكأس السوبر المصري".

وأضاف: "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وكان يجب توزيع المباراة على جزئين، وركزنا على إغلاق المساحات أمام جبهة محمد الشيبي".

وتابع: "كان يعيبنا البطء في المرتدات، ولم ننجح في إرهاق ظهيري بيراميدز بالمرتدات بسبب العامل البدني وظروف معينة يعاني منها الفريق مؤخرا في ظل ضغط المباريات وحاولنا توزيع مجهود اللاعبين".

وأتم أحمد عبد الرؤوف تصريحاته قائلًا: "لا أنام منذ 3 أيام من كثرة التفكير في تفاصيل هذه المباراة، لأن فرد العضلات قد يؤدي إلى خسارة الكثير، ومقتنع بأن الفريق المميز هجوميا بإمكانه الفوز بالمباراة لكن الفريق القوي دفاعيا قادر على الفوز ببطولة".