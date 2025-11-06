قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تُنسق بشكل تام ومستمر مع وزارة الخارجية المصرية لتنظيم هذا «العرس الدستوري» انتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف خلال مقابلة لـ «Extra News» أن عدد المقار الانتخابية في الخارج ارتفع إلى 139 مقرًا، بزيادة ثلاثة مقار عن انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد إضافة لجان جديدة في العراق لتسهيل مشاركة الجالية المصرية هناك.

وأوضح أن عملية التصويت ستتوالى تباعًا في مختلف دول العالم حسب توقيت كل دولة، لتنتهي في آخر مقر انتخابي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بعد أن كانت سفارة مصر في العاصمة النيوزيلندية أول مقر انتخابي في العالم يفتح أبوابه أمام الناخبين.

وأكد أن لجان الرصد التابعة للهيئة في الـ14 محافظة التي تشملها المرحلة الأولى «لم ترصد أية خروقات للدعاية الانتخابية حتى الآن»، وذلك مع بدء فترة الصمت الانتخابي في الداخل.

ولفت في الوقت نفسه إلى انطلاق الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الثانية، مؤكدا أن «الأمور تسير بصورة طيبة ودون خروقات».



وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات داخل مصر، أشار إلى معاينة جميع المقرات بمحافظات الجمهورية، وتجهيز 5.606 لجان فرعية و70 لجنة عامة في محافظات المرحلة الأولى، مؤكدا انتهاء جميع التجهيزات اللوجستية، بما في ذلك طباعة أوراق الاقتراع.

وأضاف أن آخر دفعة من أوراق الاقتراع ستصل صباح الغد إلى محافظات الصعيد، كما تبدأ عملية إيصال القضاة المشرفين على الانتخابات إلى مقار إقامتهم، السبت، تمهيدا لبدء العملية الانتخابية في موعدها المحدد يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في المرحلة الأولى للناخبين داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة 18 نوفمبر، وتشمل هذه المرحلة عددا من المحافظات: الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة