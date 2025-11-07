رجل أعمال كشف فضيحة رشاوى في حكومة جنوب أفريقيا يبرم صفقة مع الادعاء

تجنب رجل أعمال اعترف بأنه كان "وسيطاً" يقوم بتسليم رشاوى إلى مسؤولين في حكومة جنوب أفريقيا وأعضاء برلمان وآخرين في مخطط فساد أثار غضب الدولة بأسرها، تعرضه لعقوبة السجن في صفقة أبرمها مع الادعاء وأعلنها ممثلو المدعي العام اليوم الخميس.

وصدر الحكم ضد أنجيلو أجريزي، الذي قدم شهادة مثيرة في تحقيق حول فساد الحكومة في 2019، اليوم الخميس بالسجن لمدة 40 عاماً.

ورغم ذلك، قالت هيئة الادعاء الوطني إنه تم تعليق تنفيذ العقوبة بشرط أن يتعاون مع التحقيقات .

وشكلت شهادته وشهادات أخرى خلال تحقيقات لجنة زوندو تفصيلا لعصر من الفساد الحكومي الواسع تحت قيادة رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، الذي كان قد استقال بالفعل في عام 2018 بسبب ادعاءات بالاختلاس.