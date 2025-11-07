رئيس التعاونيات: أراضٍ مدعومة بخصم 25% وأقساط حتى 7 سنوات عبر الجمعيات الإسكانية

قال اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة للتعاونيات للبناء بوزارة الإسكان، إن الجمعيات التعاونية للإسكان تمثل أداة مهمة لخدمة المواطنين، حيث يصل عدد الجمعيات حوالي4 آلاف و 148 جمعية على مستوى الجمهورية، منها نحو 3 آلاف و500 جمعية فعالة، ويبلغ عدد الأعضاء 5 ملايين و844 ألف عضو، أي ما يعادل تقريبًا ربع الشعب المصري عند احتساب الأسر.

وأضاف “البارودي” خلال لقائه عبر برنامج "الجمهورية الجديدة" على شاشة قناة النهار، اليوم الخميس، أن الجمعيات التعاونية تستهدف فئات محددة تربطها وظيفة أو مكان، ويشترط الحد الأدنى للأعضاء 30 عضوًا للتقدم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والحصول على الأراضي المخصصة، والتي توفرها الهيئة بالمرافق حيث ليتم استكمال المرافق الأساسية من: "مياه، صرف صحي، غاز وكذلك تصميم المباني بما يحافظ على الهوية المعمارية لكل جمعية.

وأشار "البارودي" إلى أن الأراضي المخصصة للجمعيات تكون مدعومة بنسبة 25٪ عن السعر السوقي، مع إمكانية دفع مقدم 30 إلى 35٪ والباقي على أقساط تمتد بين 5 و7 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتعاونيات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توفير الأراضي بأسعار مدعومة مع تقديم التصميمات الهندسية والمعمارية اللازمة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة على الجمعيات تتم من خلال الانتخابات الداخلية، حيث ينتخب أعضاء الجمعية مجلس الإدارة الذي لا يقل عن 5 أفراد، ويشرف الاتحاد التعاوني المركزي للإسكان والهيئة على هذه العملية لضمان الشفافية، كما يمكن التعاقد مع مدير تنفيذي أو استشاري خارجي في حال عدم وجود خبرة كافية لدى الجمعية، لضمان إدارة احترافية وإشراف إداري فعال.