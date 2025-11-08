بوتين يعين نائب وزير الدفاع أندريه بوليجا نائبا لسكرتير مجلس الأمن الروسي

ذكر مرسوم نشره موقع الكرملين الإلكتروني، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عين أندريه بوليجا، وهو أحد نواب وزير الدفاع منذ العام الماضي، نائبا لأمين مجلس الأمن في البلاد.

وفي مرسوم آخر، عين بوتين الكولونيل جنرال ألكسندر سانشيك، الذي يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، نائبا لوزير الدفاع خلفا لبوليجا، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وتولى بوليجا، الذي يحمل رتبة لفتنانت جنرال في الجيش الروسي، منصب نائب الوزير المسؤول عن الدعم اللوجستي منذ مارس آذار 2024.

جاء ذلك قبيل سلسلة من قضايا الفساد التي بدأت في أبريل2024 واعتقل على إثرها أكثر من 10 أشخاص، من بينهم ثلاثة نواب سابقين لوزراء الدفاع، بتهم منها الاختلاس وتلقي الرشوة.

وفي مايو 2024، جرى تعيين وزير الدفاع السابق سيرجي شويجو أمينا عاما لمجلس الأمن وسط فضائح الفساد وانتقادات لأداء القوات الروسية في أوكرانيا.