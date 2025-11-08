برشلونة يضع نجم كريستال بالاس على راداره الصيف المقبل

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحركاته في سوق الانتقالات مبكرًا، حيث كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الكولومبي دانييل مونوز، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، أصبح هدفًا محتملًا للفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبحث برشلونة عن ظهير أيمن قادر على تقديم الإضافة الهجومية والدفاعية، في ظل حاجته لتدعيم هذا المركز الذي يمثل صداعًا للجهاز الفني منذ عدة مواسم. ويبدو أن أداء مونوز المميز مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي جذب أنظار كشافي برشلونة، الذين يرون فيه خيارًا مناسبًا لمشروع المدرب الألماني هانز فليك.

اللاعب الكولومبي، البالغ من العمر 28 عامًا، يرتبط بعقد مع كريستال بالاس يمتد حتى عام 2028، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا قويًا في التفاوض. وأوضحت التقارير أن إدارة كريستال بالاس لن تفكر في بيعه إلا مقابل عرض مالي لا يقل عن 50 مليون يورو.

ولن يكون برشلونة وحده في سباق التعاقد مع مونوز، إذ أشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين يراقبان اللاعب أيضًا، ما قد يشعل المنافسة على خدماته في الصيف المقبل.

ورغم الصعوبات المالية التي يعاني منها برشلونة، إلا أن إدارة النادي تسعى بجدية لتقوية الجبهة اليمنى دفاعيًا، خصوصًا مع تواضع مستوى بعض الخيارات الحالية، وغياب البديل المثالي الذي يجمع بين القوة الدفاعية والقدرة على الانطلاقات الهجومية.

صفقة مونوز – إن تمت – قد تمثل خطوة مهمة في إعادة بناء خط الدفاع الكتالوني، ضمن مشروع فليك الرامي لإعادة برشلونة إلى القمة محليًا وأوروبيًا.