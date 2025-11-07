 سيراميكا يهاجم البنا وعاشور بعد مباراة الأهلي - بوابة الشروق
الجمعة 7 نوفمبر 2025 1:18 ص القاهرة
سيراميكا يهاجم البنا وعاشور بعد مباراة الأهلي

الشروق
نشر في: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 12:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 12:20 ص

انتقد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة فريقه ضد الأهلي.

وقال البطاوي في تصريحات لقناة أبو ظبي: "هناك أنباء أن هذه المباراة كانت تكريمًا للحكم محمود البنا، وأتمنى ذلك".

وأضاف: "ولكن ليس البنا فقط، هناك الحكم محمود عاشور في غرفة الفار، لم نكن نرغب في الحديث عن التحكيم المصري بهذا الشكل، لكن هم أجبرونا على ذلك".

وواصل: "أي شخص له عينين يستطيع مشاهدة الكرة في يد لاعب الأهلي، أي حد في مصر شافها، لماذا لم تحتسبها؟".

وأنهى: "ولماذا لم يستدعيه حكام الفار لمشاهدتها، عندما تخرج وأنت تشعر بالظلم هذا أمر سيء".


