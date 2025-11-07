سيراميكا يهاجم البنا وعاشور بعد مباراة الأهلي

انتقد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة فريقه ضد الأهلي.

وقال البطاوي في تصريحات لقناة أبو ظبي: "هناك أنباء أن هذه المباراة كانت تكريمًا للحكم محمود البنا، وأتمنى ذلك".

وأضاف: "ولكن ليس البنا فقط، هناك الحكم محمود عاشور في غرفة الفار، لم نكن نرغب في الحديث عن التحكيم المصري بهذا الشكل، لكن هم أجبرونا على ذلك".

وواصل: "أي شخص له عينين يستطيع مشاهدة الكرة في يد لاعب الأهلي، أي حد في مصر شافها، لماذا لم تحتسبها؟".

وأنهى: "ولماذا لم يستدعيه حكام الفار لمشاهدتها، عندما تخرج وأنت تشعر بالظلم هذا أمر سيء".