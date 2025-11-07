الأوقاف: ندوة تثقيفية حول مخاطر إدمان السوشيال ميدبا بجامعة أسيوط الأهلية

نظّمت مديرية أوقاف أسيوط، بالتعاون مع جامعة أسيوط الأهلية، ندوة تثقيفية بعنوان: «مخاطر إدمان السوشيال ميديا»، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني والفكري بين فئات المجتمع، خاصة الشباب، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، وإشراف الدكتور عيد علي خليفة، مدير المديرية، وبحضور قيادات الأوقاف وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

استهلت الندوة بكلمة ترحيبية للأستاذ الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة، أكدت أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية لتوعية الشباب بمخاطر العصر الرقمي، والحث على الاستخدام الواعي للتكنولوجيا الحديثة.

تناولت الندوة الجوانب الدينية والاجتماعية والنفسية لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الإسلام يدعو إلى التوازن والاعتدال، ويحث على استثمار الوقت فيما ينفع الفرد والمجتمع، مع الإشارة إلى تأثير الإدمان على الروابط الأسرية، وارتفاع معدلات العزلة والاكتئاب بين الشباب، وأهمية الاستخدام الإيجابي للسوشيال ميديا كوسيلة لنشر العلم والخير والقيم.

كما تم التأكيد على أن الوعي الديني يمثل خط الدفاع الأول ضد الانحرافات الفكرية والسلوكية، وضرورة تكامل جهود المؤسسات التربوية والدعوية لتوجيه الشباب نحو الاستخدام الأمثل للتقنية بما يخدم الدين والوطن.

واختتمت الندوة بحوار مفتوح استُعرضت خلاله توصيات عملية لاستعادة التوازن بين العالم الافتراضي والواقع الحقيقي، وتشجيع الاستخدام البناء لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تفاعل الحاضرين الذين عبّروا عن تقديرهم لجهود وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي بما يواكب روح العصر ويحافظ على الهوية الدينية والوطنية.