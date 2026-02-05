ميرتس عن الانتقادات الإيرانية: تعبير واضح عن حالة من العصبية الشديدة والارتباك

رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ببرود على الانتقادات الحادة التي وجهها إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وخلال زيارته الحالية لدولة قطر في إطار أول جولة يقوم بها في منطقة الخليج، قال المستشار الألماني في الدوحة، اليوم الخميس، إن هذه الانتقادات "تعبير واضح عن حالة من العصبية الشديدة والارتباك".

ولم يتطرق ميرتس بتفصيل أكبر إلى الانتقادات الموجّهة إليه شخصياً.

وكان عراقجي، اتهم ميرتس عبر منصة إكس، بـ "السذاجة السياسية" وبأنه "شخصية بغيضة"، وأضاف عراقجي أنه بالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي طالما كانت تربط إيران بألمانيا، "فإن من المؤسف أن يمثل ألمانيا الآن على الساحة الدولية شخص مثل السيد ميرتس".

وجاء منشور عراقجي، رداً على تصريحات لميرتس اعتبر فيها أن التطورات في إيران تعوق جهود السلام الإقليمية.

وصرح ميرتس، في الدوحة اليوم، بأن "القلق من تصعيد عسكري في المنطقة كبير"، مشددا على ضرورة أن تتوقف إيران عن أن تكون "قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة".

ودعا ميرتس، القيادة الإيرانية إلى "الدخول في محادثات، وإنهاء العدوان، ووقف البرنامج النووي كما هو متفق عليه دوليا، والقيام في المقام الأول بالكف عن التهديدات العسكرية لدول مثل قطر والأردن وإسرائيل".

تأتي هذه التصريحات على خلفية محادثات غير مباشرة مرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، من المقرر أن تبدأ غداً الجمعة في العاصمة العمانية مسقط، وفقاً لمصادر إيرانية.