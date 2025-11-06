حماس: العدوان الإسرائيلي على لبنان جريمة حرب جديدة بحق أمتنا

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بشدّة العدوان الصهيوني الإجرامي المتواصل على القرى والبلدات في جنوب لبنان، الذي يستهدف المدنيين العزّل، مؤكدة أنه يشكل جريمة حرب جديدة بحق شعوب أمتنا.

وأكد القيادي علي بركة، في تصريحات نشرتها قناة الحركة عبر «تيلجيرام» مساء اليوم، تضامن الحركة الكامل مع لبنان، دولةً وشعبًا ومقاومةً، داعيا إلى رصّ الصفوف لمواجهة العدوان ووقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

كما دعا الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة في وقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال.

وشدد على أن العدو الصهيوني لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو فرض مشروعه التوسعي أمام صمود شعوب المنطقة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، الهجوم الأوسع على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، وشمل مواقع تابعة لحزب الله في 5 قرى هي كفر دونين، زوطر الشرقية، عيتا الجبل (الزط)، الطيبة، وطير دبا، بحسب جيش الاحتلال، وذلك بعد ساعات من تأكيد حزب الله رفضه أن يُستدرج إلى تفاوض سياسي مع إسرائيل لنزع سلاحه.

واستهدفت الغارات، العديد من المباني في بلدات الطيبة القريبة من الحدود مع إسرائيل، وأيضا بلدتي عيتا الجبل في منطقة بنت جبيل وطيردبا في منطقة صور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.