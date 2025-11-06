سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم فريقا الأهلي والزمالك التأهل إلى نهائي بطولة السوبر المصري في الإمارات، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في نصف النهائي.

ويترقب عشاق الكرة المصرية والعربية قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر) في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري (15 مرة)، بينما حصد الزمالك (4 مرات).

32 نهائي بين القطبين

وجمعت الأهلي والزمالك 31 نهائي في جميع البطولات كالتالي:

1- 19 مرةً في نهائي كأس مصر

2- 9 مرات في نهائي السوبر المحلي

3- مرة في دوري أبطال أفريقيا

4- مرتان في نهائي السوبر الأفريقي

وانتصر الأهلي في 18 مرة بينما فاز الفريق الأبيض 13 مرة.