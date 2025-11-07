متحف رئاسي أمريكي يعرض خطابا لابراهام لينكولن لتوفير وظيفة لصديق أسود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

متحف رئاسي في الولايات المتحدة خطابا قصيرا مكتوبا بخط اليد، وهو خطاب مرجعي لرجل يسعى للالتحاق بوظيفة.

لكن كاتب الخطاب هو رئيس الولايات المتحدة، ويرجع تاريخه إلى عام 1861 والمتقدم للوظيفة رجل من ذوي البشرة السمراء.

وكتب الرئيس ابراهام لينكولن المناشدة من أجل صديقه الشاب، وليام جونسون، لأنه، لسخرية الموقف، تسببت بشرته الداكنة في تجنب موظفي البيت الأبيض أصحاب البشرة الأقل سمرة له.

وكتب لينكولن في 16 مارس 1861 خطابا تبرع به جامع التحف بيتر تيوت لمكتبة ومتحف ابراهام لينكولن الرئاسي، حيث يعرض اليوم: "لقد تسبب اختلاف لون بشرته عن الخدم الآخرين في تفرقنا". وذكر متلقي الخطاب وزير البحرية جيديون ويليز أنه ليس لديه وظائف شاغرة.