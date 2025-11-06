مشاركة بترولية ناجحة لمصر في مؤتمر أديبك 2025 للطاقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- تقديم مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في البترول والغاز والتعدين

- الإعلان عن فرص استثمارية جديدة بالبحرين الأحمر والمتوسط



حملت المشاركة المصرية في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025) طابعاً مميزاً يعكس الحضور الفاعل لقطاع البترول المصري في واحدة من أهم الفعاليات العالمية بمجال الطاقة، حيث شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ممثلاً لمصر وسط حضور رفيع المستوى من الوزراء وقادة كبرى شركات الطاقة العالمية.

وكان "أديبك 2025"، منصة مهمة لتقديم مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول والغاز والتعدين، وعرض الفرص الواعدة والإجراءات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز تدفق الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج كهدف رئيسي، إلى جانب الترويج للقدرات التنافسية لشركات المشروعات المصرية بقطاع البترول.

وشهدت الفعاليات عدداً من المشاركات والاتفاقيات الهامة، أبرزها:

- الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، وفق نظام استثماري محفز يهدف لجذب استثمارات جديدة إلى هذه المناطق الواعدة.

- توقيع اتفاق لتنفيذ مسح سيزمي متطور بتكنولوجيا حديثة في شرق البحر المتوسط على مساحة 95 ألف كم²، بما يسهم في تقييم موارد الغاز غير المكتشفة وجذب الاستثمارات اللازمة لإنتاجها.

- توقيع اتفاق لضخ استثمارات جديدة في حقل غاز هارماتان بالبحر المتوسط مع شركة أركيوس الإماراتية، لدعم تسريع أعمال التنمية والإنتاج في الحقل الواقع بمنطقة البرج البحرية.

- توقيع اتفاق لتمديد وتطوير بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، المنصة الرقمية الرئيسية لوزارة البترول للترويج للفرص الاستثمارية في مجالات البحث والإنتاج، بهدف تعزيز دورها في جذب المزيد من الاستثمارات.

- إكسون موبيل العالمية تتوسع في البحث عن الغاز في مصر، حيث تم توقيع اتفاق أولى للاستثمار في منطقة غرب حقل ظهر بالبحر المتوسط.

- مباحثات بناءة مع نحو 20 شركة عالمية للطاقة والتكنولوجيا لتعزيز الشراكات وتعزيز فرص التوسع والاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري.