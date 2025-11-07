تعليق الرحلات الجوية في مطار جوتنبرج بالسويد بسبب مشاهدة طائرة مسيرة

تم تعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات في مطار لاندفيتر في جوتنبرج بالسويد يوم الخميس بعد مشاهدة طائرة مسيرة.

ونقلت صحيفة "أفتونبلادت" عن شركة سويدافيا ، مشغلة المطار، قولها إن الشرطة أعلنت انتهاء الحادث واستئناف الحركة الجوية.

ووفقا لقائمة قدمتها سويدافيا، كان لا بد من تحويل مسار رحلتين قادمتين من ميونخ وفرانكفورت. وذكرت صحيفة أفتونبلادت أنه تم إرسال الطائرات إلى كوبنهاجن، على بعد حوالي 230 كيلومتراً إلى الجنوب. كما تم إلغاء الرحلات المغادرة من جوتنبرج إلى ميونخ وفرانكفورت.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من مشاهدات الطائرات المسيرة فوق المطارات الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، والتي يُلقى باللوم في العديد منها على روسيا.