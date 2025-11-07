مقتل شخص وحصار 6 تحت أنقاض برج إنهار بمحطة طاقة كورية جنوبية

إنهار برج يبلغ ارتفاعه 60 متراً (196 قدماً) أثناء أعمال الهدم في محطة طاقة حرارية متوقفة عن العمل في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وحصار ستة آخرين تحت الأنقاض، حسبما قال مسؤولون اليوم الجمعة.

وحدد رجال الإنقاذ موقع أحد الأشخاص العالقين، الذي يخشى أن يكون قد لقي حتفه، لكنهم لم يتمكنوا من إخراجه من تحت الأنقاض. وتم سحب شخصين آخرين إلى بر الأمان بعد وقت قصير من الاستجابة للانهيار بعد ظهر يوم الخميس.

وقال كيم جونج-شيك، مسؤول في إدارة الإطفاء في أولسان، إن عاملا آخر، تم إنقاذه لاحقا، أُعلن عن وفاته في المستشفى في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقال كيم إنه تم تعليق البحث عن الأشخاص المحاصرين صباح اليوم الجمعة بسبب المخاوف بشأن عدم استقرار الأنقاض وسيُستأنف البحث بعد أعمال تثبيت الموقع.

وتابع كيم في إفادة صحفية: "لقد قمنا بنشر كلاب الإنقاذ وهي تجري عمليات بحث الآن. ولدينا أيضا الكثير من معدات الكشف في الموقع، بما في ذلك الكاميرات الحرارية والمناظير الداخلية".

وقال مسؤولون في وقت سابق إن أول شخصين تم إنقاذهما نجيا من إصابات تهدد حياتهما. وتم نشر أكثر من 340 عامل إنقاذ وحوالي 90 مركبة ومعدة في الموقع لجهود البحث والإنقاذ.

وفي أعقاب الانهيار، أصدر رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج تعليمات للمسؤولين بحشد جميع الأفراد والمعدات المتاحة لجهود الإنقاذ مع ضمان سلامة عمال الإنقاذ العاملين في الأنقاض.

وتم إيقاف تشغيل المحطة في عام 2021 بعد 40 عاماً من التشغيل. وقال مسؤولون إن برج الغلاية - وهو أحد الأبراج الثلاثة في الموقع - قد اختل أثناء إعداده للهدم.