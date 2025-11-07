 إسرائيل تعلن انتهاء الهجوم على جنوبي لبنان - بوابة الشروق
الجمعة 7 نوفمبر 2025 4:23 ص القاهرة
إسرائيل تعلن انتهاء الهجوم على جنوبي لبنان

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 4:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 4:02 ص

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه أنهى الهجوم على أهداف عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان، بعد سلسلة من الضربات التي أدانتها قوات حفظ السلام الأممية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخازن سلاح لوحدة الرضوان للقوات الخاصة بحزب الله، واتهم المجموعة بإعادة التسلح في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

 وجاء في بيان الجيش أن "مستودعات الأسلحة بُنيت وسط مناطق يقطنها مدنيون". ودعا الجيش الدفاع الإسرائيلي السكان إلى إخلاء مبان محددة والمناطق المحيطة بها في خمسة مواقع جنوبي البلاد".

ووصف رئيس الجمهورية اللبناني جوزف عون، في بيان مساء اليوم الخميس، ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان بأنه "يعدّ جريمة مكتملة الأركان وجريمة سياسية نكراء".

 


