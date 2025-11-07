حماس كبير في برشلونة مع عودة الفريق إلى كامب نو

عاد فريق برشلونة إلى استاد سبوتيفاي كامب نو حيث أجرى المدرب هانز فليك تدريبه الأول أمام جمهور يقدر بنحو 23 ألف مشجع، في يوم امتلأ بالحماس والحنين إلى ملعب الفريق الأسطوري.

شهد التدريب أجواءً استثنائية، حيث غمر المشجعون المكان بالألوان والهتافات، معبّرين عن شوقهم لرؤية الفريق مرة أخرى في معقله.

وأشار اللاعب رونالد أراوخو إلى شعوره بالإثارة عند العودة: "سعيد جدًا بالعودة، إنها لحظة عاطفية كبيرة. الملعب مذهل، ومع جمهورنا يكون شعور مختلف. هناك لاعبين لم يلعبوا هنا من قبل، ونحن متحمسون جدًا للعودة."

وأضاف: "جمهور برشلونة لا يخيب أملنا أبدًا، حضر الكثيرون وكانوا دافعًا للفريق. لدينا طريق طويل، لكننا نعمل بشكل جيد وسنسعدهم بالكثير من اللحظات."

كما وصف اللاعب الشاب مارك كاسادو اليوم بأنه مميز: "نشعر جميعًا وكأننا في بيتنا هنا. الأجواء كانت رائعة رغم أن التدريب لم يكن رسميًا. لا أزال أحلم باللعب هنا رسميًا قريبًا. الملعب مذهل، والأجواء كانت مذهلة بالفعل."

من جهته، أعرب ماركوس راشفورد، أحد أبرز صفقات الصيف، عن إعجابه بالملعب: "إنه استاد رائع وعندما يمتلئ سيكون مذهلاً. كان من بين الملاعب التي رغبت باللعب فيها، ولعب هنا مع مانشستر يونايتد كان مختلفًا، لكن اللعب مع برشلونة سيكون شعورًا خاصًا."