مدارس خاصة في لبنان تعلق عملها الجمعة بسبب التصعيد الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- وتأجيل الاختبارات في كلية العلوم بالجامعة اللبنانية



أعلنت مدارس خاصة في قضاء النبطية جنوبي لبنان تعليق الدوام، غدا الجمعة، على خلفية التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الخميس، إن "العديد من المدارس الخاصة في النبطية دعت إلى إقفال أبوابها غدا الجمعة وتعليق الدروس بسبب الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان".

وذكرت أن القرار جاء بسبب الأوضاع الراهنة، "وكي لا يتم تعريض الطلاب والمعلمين لأي خطر".

كما أعلن مدير كلية العلوم في الجامعة اللبنانية (حكومية) وسيم رمال، تأجيل الاختبارات التي كانت مقررة غدا الجمعة إلى 11 نوفمبر الجاري، وفق المصدر ذاته.

وقال إن "القرار جاء نظرا للعدوان الصهيوني المستمر على قرى الجنوب، وحمايةً لطلابنا والموظفين والأساتذة".

ومساء الخميس، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على بلدات طير دبا والطيبة وعيتا الجبل وزوطر الشرقية وكفردونين جنوبي لبنان، وذلك عقب إنذاره المواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024