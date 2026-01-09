استشهاد 13 فلسطينيا بينهم طفل في غارات إسرائيلية على غزة

أفاد مسئولون في قطاع الصحة الفلسطيني باستشهاد 13 شخصا على الأقل جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل "مجلس السلام" المنوط به الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأكدت مصادر طبية وعائلية أن من بين الضحايا في شمال غزة طفلا واحدا على الأقل، وذلك في أعقاب عدة غارات إسرائيلية على المنطقة، بالإضافة إلى غارات طالت أحياء شرق مدينة غزة.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه استهدف مواقع تابعة للبنية التحتية وعناصر من حركة حماس في شمال وجنوب القطاع، موضحا أن هذه الهجمات جاءت ردا على "قذيفة فاشلة" أطلقها مسلحون من منطقة مدينة غزة.

ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار التدريجي بين إسرائيل وحماس في أطواره الأولى، تزامنا مع تواصل الجهود الرامية لاستعادة رفات آخر أسير متبقية داخل قطاع غزة.