الجمعة 9 يناير 2026 12:51 م القاهرة
الخطوط التركية تلغي 17 رحلة إلى 3 مدن إيرانية

إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 12:04 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 12:05 م

أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء 17 رحلة مقررة إلى 3 مدن إيرانية، يومي الجمعة والسبت.

وقالت الشركة التركية في بيان: "بسبب التطورات الإقليمية في إيران، تم إلغاء 17 رحلة مقررة ليومي الجمعة 9 يناير والسبت 10 يناير إلى مدن طهران وتبريز ومشهد".

وفي 28 ديسمبر الماضي، بدأ التجار في السوق الكبير بطهران احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسئولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسئولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

وبلغ عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد 42 قتيلا، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة (هرانا).

