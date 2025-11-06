حزب مستقبل وطن يعقد مؤتمره الختامي لانتخابات مجلس النواب 2025 بقطاع الصعيد وغرب الدلتا

عقد حزب مستقبل وطن مؤتمره الختامي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لقطاعي الصعيد وغرب الدلتا، وذلك في نادي الشيخ زايد الرياضي بالجيزة.

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى جانب نواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، وأمناء الأمانات المركزية، وأعضاء الأمانة المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات، فضلًا عن مرشحي القائمة الوطنية عن الحزب لقطاعي غرب الصعيد والدلتا، ومرشحي الفردي ضمن المرحلة الأولى.

من جانبه، أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في قيادة الدولة خلال السنوات الماضية، رغم ما واجهته من تحديات وصعوبات جسيمة.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن الحزب يخوض الاستحقاق الانتخابي القادم برؤية واضحة تقوم على الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة، مشددًا على أن البرلمان هو منصة للتعبير عن صوت المواطن، وليس ساحة للشعارات أو المزايدات السياسية.

وأضاف أن تشكيل القائمة الوطنية التي ضمت مختلف القوى والأحزاب يعكس هذه الرؤية، وهدفها دعم الدولة المصرية ومؤسساتها في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن.

وفي كلمته، قال الدكتور محمد سعفان، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، إن الحزب يخوض هذا الاستحقاق الانتخابي بروح وطنية ومسؤولية كبيرة تجاه الدولة، وبثقة في وعي المواطنين ودعمهم، داعيًا الناخبين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات.

من جانبه، أوضح النائب عبد الوهاب خليل، أمين التنظيم بمحافظة الجيزة، أن مرشحي الحزب خاضوا فترة الدعاية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط واحترام القانون، دون ارتكاب أي مخالفات انتخابية.

وفي ختام المؤتمر، تم التقاط الصور الجماعية لمرشحي القائمة الوطنية ومرشحي الفردي ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات، كما اختتمت المطربة نسمة محجوب فعاليات المؤتمر بفقرة غنائية تفاعل معها الحضور.

واختتمت الفعاليات بتكريم النائب أحمد عبد الجواد من قِبَل نادي الشيخ زايد الرياضي بالجيزة، حيث تم منحه درع النادي تقديرًا لجهوده في خدمة الوطن.