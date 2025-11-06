ارتفاع عدد ضحايا الإعصار كالمايجي في الفلبين إلى 114 قتيلا و127 مفقودا

قالت السلطات الفلبينية الأربعاء إن عدد القتلى جراء الفيضانات الواسعة والدمار الذي سببه الإعصار كالمايجي في المنطقة الوسطى من البلاد ارتفع إلى ما لا يقل عن 114 شخصا، بينما أُبلغ عن فقدان 127 آخرين، بينهم عدد كبير في مقاطعة تضررت بشدة ولا تزال تتعافى من زلزال مميت سابق.

وأوضح برناردو رافائيليتو أليخاندرو، نائب مدير مكتب الدفاع المدني، أن معظم الوفيات سجلت في مقاطعة سيبو وسط البلاد، التي اجتاحها الإعصار يوم الثلاثاء، متسببا في سيول مفاجئة وفيضان الأنهار والمجاري المائية.

وأضاف خبراء الأرصاد أن الإعصار كالمايجي غادر مقاطعة بالاوان الغربية متجها نحو بحر الصين الجنوبي قبل ظهر الأربعاء، ويتحرك الآن باتجاه فيتنام.