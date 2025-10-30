الهجرة الدولية: نزوح 1750 شخصا من منطقة الطينة بشمال دارفور إلى تشاد

- المنظمة قالت إن الوضع لايزال متوترا ومتقلبا للغاية



قالت منظمة الهجرة الدولية، الخميس، إن 1750 شخصا نزحوا إلى تشاد من منطقة الطينة الحدودية بولاية شمال دارفور غربي السودان، بسبب تفاقم انعدام الأمن.

وأفادت المنظمة في بيان، بأن "الفرق الميدانية لمصفوفة تتبع النزوح قدرت أن 1750 شخصا قد نزحوا الأربعاء، من منطقة الطينة شمال دارفور، بسبب تفاقم انعدام الأمن".

وذكر البيان، أن هؤلاء نزحوا عبر الحدود إلى تشاد، مشيرا إلى أن "الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية" دون مزيد من التفاصيل.

ويسيطر الجيش السوداني على منطقة الطينة عند الحدود مع تشاد، وتبعد حوالي 400 كيلومتر شمال غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وكانت وسائل إعلام محلية بينها "سودان تربيون" (خاصة)، نقلت عن قيادات محلية في سبتمبر الماضي، خشيتها مهاجمة قوات الدعم السريع منطقة الطينة التي تضم آلاف النازحين، عقب تهديدها بذلك.

يأتي ذلك عقب استيلاء "قوات الدعم السريع"، في أكتوبر 2025، على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وارتكابها مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

والأربعاء، أقر قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وحاليا، باتت "الدعم السريع" تحتل كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق والولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن معظم السودانيين الذين يبلغ عددهم 50 مليونا يسكنون بمناطق سيطرة الجيش.