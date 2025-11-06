في مواجهة من العيار الثقيل، يخوض الزمالك مباراة قوية أمام بيراميدز في نصف النهائي، والتي تعتبر بمثابة نهائي مبكر نظرا لقوة الفريقين.

يشارك الزمالك في المسابقة باعتباره بطلا لكأس مصر النسخة الماضية، ويدخل المباراة بإدارة فنية مؤقتة بقيادة أحمد عبدالرؤوف بعدما تمت إقالة البلجيكي يانيك فيريرا، نظرا لسوء نتائج الفريق، حيث يبحث عبدالرؤوف عن التأهل للنهائي وإحراز اللقب لكسب ثقة الجماهير ومجلس الإدارة.

ويدخل الزمالك المباراة منتشيا بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش 3-1 في الدوري الجولة الماضية، بعد 5 مواجهات لم يحقق فيهم أي نتائج إيجابية.

ويعتمد أحمد عبدالرؤوف على عدد من العناصر الجيدة في الفريق، أبرزها في حراسة المرمى محمد صبحي، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، عمر جابر، أحمد فتوح في خط الدفاع، وفي وسط الملعب محمد شحاتة، عبدالله السعيد، ناصر ماهر وبنتايك، وفي الهجوم شيكوبانزا وعدي الدباغ وسيف الجزيري.

وسيغيب عن المباراة البرازيلي خوان بيزيرا الذي تعرض لإصابة في مباراة طلائع الجيش بكدمة في العضلة الخلفية، على أن يكون جاهزا للمباراة الثانية في السوبر.

وحذر المدير الفني لاعبي الزمالك من خطورة لاعبي بيراميدز مؤكدا أنه منافس قوي ويضم العديد من العناصر الجيدة، كما طالب اللاعبين باستغلال كل الفرص مع تفادي الوقوع في الأخطاء وهو الطريق الوحيد نحو الفوز ولابد من التعامل مع البطولة خطوة بخطوة.

في المقابل، يدخل بيراميدز المباراة باعتباره وصيف الدوري الممتاز عن الموسم الماضي، ويسعى لتخطي عقبة الزمالك والتأهل للنهائي بحثا عن التتويج بلقبه الأول، بعدما حقق لقبي دوري الأبطال والسوبر الإفريقي مؤخرا.

ويعتمد الكرواتي يورتشيتش مدرب بيراميدز على خبرات لاعبيه الكبيرة والحالة المعنوية الكبيرة التي يعيشها الفريق مؤخرا.

وضمت قائمة بيراميدز للسوبر كل من، في حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- محمود جاد- زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي أحمد سامي- محمد الشيبي- علي جبر- طارق علاء- كريم حافظ- محمد حمدي.

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي- مهند لاشين- وليد الكرتي- أحمد عاطف قطة- أحمد توفيق- محمود دونجا- محمود زلاكة- مصطفى زيكو- إيفرتون داسيلفا- بلاتي توريه- مصطفى فتحي- محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي- مروان حمدي- دودو الجباس- يوسف أوباما.

وسيكون حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري، هو محمد معروف، ويعاونه حكم المساعد الأول سامي هلهل، والمعاون الثاني طارق مصطفى، بجانب الحكم الرابع زايد النعيمي، وأسندت مهمة حكم الفيديو في هذا اللقاء إلى حسام عزب، ويساعده شريف عبدالله.

وسبق ولعب الزمالك ضد بيراميد 23 مباراة منذ أن كان اسمه الأسيوطي، حقق الأبيض الفوز على بيراميدز 13 وفاز بيراميدز في 4 مرات وانتهت 6 مباريات بالتعادل.