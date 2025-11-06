الأهلي يتحدى سيراميكا كليوباترا سعيا للتأهل لنهائي السوبر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى ملعب هزاع بن زايد، في الخامسة من مساء اليوم، حيث مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدور الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري للأبطال.

وتستضيف مدينة أبو ظبي النسخة الثالثة من السوبر المصري بشكله الجديد بمشاركة 4 أندية، حيث يجمع نصف النهائي الثاني بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء اليوم كذلك، على ملعب آل نهيان.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف استعادة النتائج الإيجابية بعد التعادل مرتين تواليا أمام بتروجت والمصري في أخر ظهور له في الدوري.

ويعاني الأهلي بشكل عام في الموسم الحالي بعد البداية المتواضعة تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، ثم فترة مؤقتة لعماد النحاس شهدت تحسن النتائج، قبل أن يتعاقد مع الدنماركي ييس توروب، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

وتمثل البطولة أهمية خاصة للمدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، والذي يبحث عن أول لقب له مع الأهلي لتقديم أوراق اعتماده أمام جماهير الفريق، خاصة في ظل تراجع المستوى.

ويواجه توروب مشكلة حقيقة مع الأهلي فيما يتعلق ببعض المراكز، خاصة في ظل عدم تدعيم مركز الظهير الأيسر، وضعف مردود المهاجمين محمد شريف ونيتس جراديشار بعد رحيل وسام أبو علي.

ويفتقد الأهلي في مباراة الغد إمام عاشور في ظل عدم جاهزيته الكاملة بعد الغياب الطويل للإصابة بفيروس A، وحسين الشحات المصاب بتمزق في العضلة الخلفية، وأشرف داري.

فيما استعاد الأهلي خدمات محمد شريف وأحمد رضا بعد عودتهما من الإصابة، إلا أن فرص الثنائي في اللحاق بمباراة اليوم قليلة بسبب غيابهما لفترة عن المباريات وعدم اكتمال اللياقة البدنية.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الدنماركي بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا، وفي وسط الملعب مروان عطية، محمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه، خلف ثلاثي الهجوم أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو ونيتس جراديشار.

وعلى الجانب الآخر يسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز الأول في تاريخه أمام الأهلي، للتأكيد على تألق الفريق في الموسم الحالي، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن الأهلي.

ويطمح علي ماهر، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، لاستغلال حالة الزخم والنشوة التي يعيشها الفريق بتحقيق أربع انتصارات متتالية في بطولة الدوري الممتاز.

وسبق أن لعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في 13 مواجهة سابقة لحساب جميع المسابقات، حقق الأهلي الانتصار في 11 مباريات، وتعادلا في مرتين، فيما لم يحقق سيراميكا أي انتصار أمام الأهلي.

وسجل لاعبو الأهلي 29 هدفًا في شباك سيراميكا، فيما استقبلت شباك الأهلي 7 أهداف فقط، وكان أكبر انتصار بين الفريقين بنتيجة 4-0، وتكرر مرتين، في موسم 20-21 للدوري، وموسم 21-22.