ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الشحن في ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 12 قتيلا

قال مسؤول اتحادي، الأربعاء، إن الجناح الأيسر للطائرة التابعة لشركة "يو بي إس" اشتعلت فيه النيران وسقط أحد محركاتها قبل أن تتحطم وتنفجر عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي الأمريكية، في حادث مأساوي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم طفل.



وفي الأثناء، واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مزيد من الضحايا، بعد يوم من الحادث الذي وقع في منشأة "وورلدبورت" التابعة لشركة "يو بي إس" في لويفيل، وهي مركز الطيران العالمي للشركة، رغم أن حاكم الولاية آندي بشير قال إن العثور على ناجين يبدو أمرًا غير مرجح. وقد التهمت النيران الطائرة الضخمة وانتشرت إلى عدد من المباني المجاورة.

وقال تود إنمان، عضو المجلس الوطني لسلامة النقل الذي يقود التحقيق، إن النيران اندلعت في الجناح الأيسر للطائرة بعد حصولها على إذن بالإقلاع.

وأضاف إنمان أن الطائرة ارتفعت بما يكفي لتجاوز السياج عند نهاية المدرج، قبل أن تتحطم خارج مطار لويفيل محمد علي الدولي.