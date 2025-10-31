ملك بريطانيا تشارلز يجرد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه ومن منزله

أعلن قصر بكنجهام، اليوم الخميس، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث قرر تجريد شقيقه الأصغر الأمير أندرو من ألقابه وأوسمته وإجباره على ترك منزله بسبب علاقاته مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.

وذكر البيان، أنه جرى تقديم إخطار رسمي لأندرو من أجل التنازل عن عقد إيجار قصره المسمى رويال لودج، وأنه سينتقل إلى سكن خاص بديل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الشهر الماضي، نقلا عن مصدر ملكى بريطاني أن خلافا نشب بين ولي العهد البريطاني الأمير ويليام ووالده الملك تشارلز بشأن ما إذا كان ينبغي للملك التبرؤ من شقيقه الأمير أندرو وزوجته السابقة دوقة يورك سارة فيرجسون بسبب صداقتهما مع الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي انتحر في السجن إثر إدانته بالاتجار الجنسي في القاصرات.

وكانت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" قد أفادت بأن دوقة يورك بعثت برسالة بريد إلكتروني إلى إبستين، تعتذر فيها عن تبرؤها العلني منه، وتعترف بأنها حاولت فقط أن تنأى بنفسها عنه لإنقاذ سمعتها وعملها كمؤلفة لكتب الأطفال.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن 7 جمعيات خيرية أعلنت قطع شراكاتها مع دوقة يورك خلال 24 ساعة، فيما لا تزال جمعيات أخرى تراجع مواقفها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "لقد كان وجهه (الأمير ويليام) وهو يقف بجانب الأمير أندرو في جنازة دوقة كينت معبرا عن كل شيء".

وأضاف المصدر أن "ويليام يشعر بأن أندرو وسارة فيرجسون مصدر إحراج، وسيحث والده على اتخاذ إجراء".