مقتل شخصين في حادث إطلاق نار أثناء مباراة لهوكي الجليد في الولايات المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسفر حادث إطلاق نار في ولاية رود آيلاند الأمريكية عن مقتل شخصين بينهما منفذ الهجوم، وإصابة 4 آخرين بجروح.



وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة بأن الحادث وقع في مركز رياضي في مدينة بوتاكيت في حوالي الساعة 14:00 ظهرا بالتوقيت المحلي أثناء مباراة لهوكي الجليد بين فريقي مدرسة "كوفنتري" ومدرسة "بلاكستون فالي".



وفتح مجهول النيران على الموجودين في المكان، مما أثار حالة من الذعر.

وتم إخلاء وإغلاق المبنى من قبل الموظفين المحليين، بينما استدعى شهود العيان هيئات الطوارئ.

ولا تزال دوافع منفذ الهجوم مجهولة، بينما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.