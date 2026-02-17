ترامب: من الأفضل لأوكرانيا أن تبدأ في إظهار موقف أكثر مرونة على طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على كييف أن "تبدأ سريعا في إظهار قدر أكبر من المرونة" على طاولة المفاوضات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.



قال الرئيس الأميركي إن من الأفضل لأوكرانيا أن تبادر سريعا إلى الانخراط في المفاوضات، وذلك تعليقا على الاجتماعات المرتقبة في جنيف بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى واشنطن من مقر إقامته في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا: "انظروا، من الأفضل لأوكرانيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات سريعا. هذا كل ما أقوله".

وتابع الرئيس الأمريكي:"نريدهم أن يأتوا"، في إشارة إلى سلطات كييف، والمشاركة في مباحثات حل الأزمة، وذلك في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة قبيل جولة جنيف اليوم الثلاثاء.

وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي شدد على أن أي اتفاق محتمل لتسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن يكون "مستداما" ويعالج الأسباب الجذرية للأزمة، معتبرا أن بعض الدول الأوروبية وبيروقراطية الاتحاد الأوروبي تعيق التفاهم بين موسكو وواشنطن.

وكشف المسؤول الروسي أن الوفد الروسي سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية (روسيا–الولايات المتحدة–أوكرانيا)، حاملا "تعليمات واضحة للغاية" تستند إلى تفاهمات القمة الروسية–الأميركية التي عقدت في أنكوريج بولاية ألاسكا.