مديرة الشركة المنفذة للعرض المتحفي بالمتحف الكبير: ركزنا في التصميم على انخراط الزائر عاطفيا

عبرت المهندسة الألمانية شيرين فرانجول بروكنر، مديرة شركة «أتيليه بروكنر» المسئولة عن تصميم العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، عن سعادتها وتطلعها لحفل الافتتاح السبت المقبل، مؤكدة أنها تجربة تحدث مرة واحدة في الحياة.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» مساء الخميس: «هناك خطوات في التصميم هامة جدًا؛ أن تضع تصميمًا، ثم ترى ذلك التصميم محققا أمامك، وتتعامل معه وكأنه طفل صغير يكبر، وتسلمه للزائرين، هي لحظات رائعة».



وأوضحت أنها المرة الأولى التي يُعرض بها 5600 قصة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، مشيرة إلى الاعتماد على تتبع الترتيب الزمني لعرض الأحداث، انتهاءً بطقوس التحنيط، وصولا إلى الرحلة نحو العالم الآخر، مع تتبع الخطوات العلمية التي اتبعها المكتشف هوارد كارتر.

وردت على سؤال الإعلامي أسامة كمال، حول الشعور بالضآلة الذي ينتاب الزائر مع كل خطوة أثناء صعود «الدرج العظيم»، قائلة إن من المهم انخراط الزائر عاطفيا بداية من أسفل عند تمثال رمسيس الثاني الضخم، ثم الدرج العظيم الذي يمثل «مقدمة» للقاعات المختلفة، وحتى رؤية الأهرامات.

وأشارت إلى أن تصميم قاعات توت عنخ آمون ركز على عرض القطع الأثرية الصغيرة للغاية، مثل الصندل والصفارات وأدوات الحياة اليومية، والقناع، مع توفير مساحة كبيرة للزائرين للتعرف على قصة الملك الذهبي منذ اكتشاف المقبرة مرورًا بجميع التفاصيل الدقيقة.