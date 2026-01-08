ماكرون يتهم أمريكا بالتخلي عن حلفائها والقواعد الدولية

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الولايات المتحدة بالتخلي عن شركائها، مشيرا إلى سياساتها التجارية والأمنية.

وقال ماكرون، خلال مخاطبته سفراء في باريس اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة قوة راسخة، لكنها تنأى تدريجيا عن بعض حلفائها وتتنصل من القواعد الدولية التي كانت تروج لها حتى وقت قريب".

وأضاف ماكرون، أن هناك ميلا لدى القوى العظمى إلى "تقسيم العالم".

وذكر ماكرون، الصين وروسيا صراحة في تصريحاته، محذرا من أن جميع مجالات توضيح وتعزيز التعاون في القضايا المشتركة آخذة في التراجع.

وقال ماكرون: "هناك خطر من أن تضعف أوروبا"، مضيفا أنها قد تصبح آخر ملاذ نتذكر فيه "قواعد اللعبة التي لم يعد الآخرون يلتزمون بها".