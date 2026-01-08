- «إن غاب القط» في المقدمة بـ 4 ملايين و541 ألف جنيه.. و«جوازة ولا جنازة» ثانيا بـ 2 مليون و81 ألف جنيه



انتعش شباك تذاكر السينما المصرية أمس، بمناسبة عيد الميلاد، محققا 10 ملايين و622 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع 53% عن إيرادات أول أمس الثلاثاء، والتي توقفت عند 3 ملايين و959 ألف جنيه.

تصدر الإيرادات فيلم "إن غاب القط" محققا 4 ملايين و541 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد أسبوع عرض إلى 20 مليون و867 ألف جنيه، بما يوازي 143 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته آسر ياسين، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، وعلي صبحي، وسماح أنور، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة "إن غاب القط" حول تحول سرقة لوحة شهيرة من أحد المتاحف إلى صراع غير متوقع بين أفراد العصابة وموظفي المتحف، وفي خضم ذلك تنشأ علاقة حب غير مألوفة.

في المركز الثاني جاء فيلم "جوازة ولا جنازة" محققا أمس -في أول أيام عرضه- 2 مليون و81 ألف جنيه، بما يوازي 12 ألف تذكرة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يستعد زوجان لإقامة حفل زفاف مثالي، ولكن تنقلب الأمور رأسا على عقب حينما تقع حالة وفاة تعطل زفافهما، وهو من تأليف دينا ماهر، وإخراج أميرة دياب، التي تشارك في الكتابة أيضا، وبطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وعادل كرم، ولبلبة، وانتصار، ومحمود البزاوي.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "طلقني" محققا مليونا و942 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد أسبوعين عرض إلى 24 مليونا و35 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يحمل مزيجا من الرومانسية والكوميديا، من خلال زوجين يعيشان حالة كبيرة من التوتر وعدم التفاهم، ويحدث الطلاق بينهما، ثم تقع أزمة كبيرة ومفاجآت تجمعهما من جديد، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.

"طلقني" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وياسر الطوبجي، ومصطفى أبو سريع، ودنيا سامي، ومحمود حافظ، وياسمين رحمي، ومحمود فارس، وعابد عناني.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "الملحد" محققا 502 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد أسبوع عرض إلى 5 ملايين و64 ألف جنيه.

فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم، وشيرين رضا، ومحمود حميدة، وصابرين، ونجلاء بدر، وتارا عماد، وحسين فهمي، ودرة، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يُدعى "يحيى" يواجه أفكار والده المتشددة دينيا، وفي النهاية يخبره بإعلانه الإلحاد، ليبدأ صراع بينهما.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "ولنا في الخيال حب" محققا 424 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 4 أسابيع عرض إلى 45 مليونا و807 آلاف جنيه.

"ولنا في الخيال حب" بطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة، منهم سيف حميدة، وفريدة رجب، وعفاف مصطفى، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج سارة رزيق.

تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي حول شخصية أستاذ جامعي انطوائي الطبع، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب حينما تدخل طالبة جامعية حياته، فتغير الكثير في شخصيته وأسلوبه، وتجعله يقع في حبها، لتحدث العديد من التغيرات في شخصيته، ويرى أمورا من منظور مختلف، تجعله في النهاية قادرا على فهم الحياة بطريقة صحيحة.

في المركز السادس جاء فيلم "السلم والثعبان 2" محققا 398 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 5 أسابيع عرض إلى 85 مليونا و581 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر.

وتدور أحداث الجزء الجديد في إطار درامي رومانسي يتناول صراعات الحب والاختيار، مستلهما أجواء الجزء الأول، ولكن بلغة سينمائية أكثر نضجا تعكس تطور الشخصيات بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن.

وفي المركز السابع جاء فيلم "الست" محققا 263 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 3 أسابيع عرض إلى 27 مليونا و771 ألف جنيه.

ويُعرض الفيلم بعد مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، ويستعرض أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، وجرى تصويره خلال 6 أشهر في مواقع مختلفة، منها الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي وأحد مسارح وسط القاهرة.

ويشارك في أحداثه عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم: أحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وعمرو سعد، وأحمد داوود، وتامر نبيل، وأحمد رضوان، وسيد رجب، وأحمد خالد صالح، ومحمد فراج، وأحمد أمين، وصدقي صخر، وآسر ياسين، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وأمير المصري.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "كولونيا" محققا -في أول أيام عرضه- 257 ألف جنيه، بما يوازي 1600 تذكرة، وتدور أحداثه خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، حيث يكتشف كل منهما العديد من الأسرار عن الآخر، ويحاولان معا تجاوز كل خلافات الماضي والمضي قدما.

"كولونيا" من تأليف أحمد عامر، وإخراج محمد صيام، الذي يشارك أيضا في الكتابة، وبطولة أحمد مالك، وكامل الباشا، ومايان السيد، وعابد عناني، ودنيا ماهر، وهالة مرزوق.

وفي المركز التاسع جاء فيلم "السادة الأفاضل" محققا 169 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 9 أسابيع عرض إلى 78 مليونا و80 ألف جنيه.

الفيلم من إخراج كريم الشناوي، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وأشرف عبدالباقي، ومحمد شاهين، وهنادي مهنا، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وانتصار، وناهد السباعي.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة "أبو الفضل" الهادئة، التي تنهار بعد وفاة الأب "جلال"، فيجد الابن الأكبر "طارق" نفسه مسئولا عن كل شيء، بينما يعود "حجازي" من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته، وتتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض "سمير إيطاليا"، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال، وبين ديون الأب وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح إلى سلسلة كوارث تزيد الوضع سوءً.

في المركز العاشر والأخير جاء فيلم "خريطة رأس السنة" محققا 41 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد أسبوع عرض إلى 3 ملايين و111 ألف جنيه، وهو من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، وبطولة ريهام عبدالغفور، ومحمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، وآسر أحمد حمدي، ومصطفى أبو سريع.

"خريطة رأس السنة" تدور أحداثه حول شابة من ذوي متلازمة داون تجد نفسها مجبرة على خوض رحلة غير معتادة بعد تعرض عائلتها لأزمة مفاجئة، وبرفقة ابن شقيقتها تنطلق في محاولة للعثور على الأم التي اختفت عقب وفاة الأب بشكل صادم، وخلال رحلتهما الطويلة، يواجه الثنائي سلسلة من العقبات والمواقف المؤثرة التي تختبر قوتها الداخلية وقدرتها على حماية الطفل، وفي الوقت نفسه تعرفها على عالم جديد تماما لم تكن مستعدة له.