وزير الطاقة الأمريكي: هناك متسع لموازنة أدوار واشنطن وبكين في فنزويلا

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن هناك متسعا لموازنة الأدوار لكل من الولايات المتحدة والصين في فنزويلا للسماح بالتجارة ولكن واشنطن لن تسمح لبكين بسيطرة كبيرة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وأوضح رايت، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" أيضا أنه يتوقع أن تزيد شيفرون أنشطتها في فنزويلا بسرعة، مع تطلع كونوكو فيليبس وإكسون موبيل أيضا للعب دور في هذا القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تشرف على فنزويلا وتسيطر على إيراداتها النفطية لسنوات.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن "الوقت وحده سيحدد" المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا. وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب "سأقول أطول من ذلك بكثير".

وبحسب "نيويورك تايمز"، بدا ترامب وكأنه تراجع عن تهديد بالقيام بعمل عسكري ضد كولومبيا المجاورة لفنزويلا، داعيا زعيم كولومبيا اليساري، الذي وصفه من قبل بأنه "رجل مريض"، لزيارة واشنطن.

وقال ترامب عن فنزويلا: "سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية".

ونفذت الولايات المتحدة عملية خلال الليل لاعتقال نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

وأضاف: "سنستخدم النفط، وسنأخذ النفط. سنخفض أسعار النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمس الحاجة إليها".