وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرازيلي ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من ماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل الاتحادية يوم الاثنين، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن التقدير الذي توليه مصر لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمعها بالبرازيل، وما تستند إليه من روابط ممتدة، مثمناً موقف البرازيل الداعم للحقوق الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الثلاثاء.

كما أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ذات المزايا التنافسية المطلوبة في السوق البرازيلي، في إطار تعزيز التعاون جنوب–جنوب، بما يدعم الاقتصاديات الوطنية ويحقق التنمية المشتركة.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية.

كما جدد دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشئون اليومية للفلسطينيين فى غزة، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة في القطاع.

وأكد في الوقت ذاته أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أكد وزير الخارجية استمرار الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوترات في المنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية. وأكد في هذا السياق أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جهته، ثمن وزير خارجية البرازيل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم السلم والأمن الإقليميين، مشيداً بجهودها المتواصلة في خفض التصعيد ومعالجة الأزمات الإقليمية عبر الحلول السلمية والدبلوماسية، ومؤكداً حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة.