أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «هابي بيرث داي»، مؤكدة أن التجربة حملت عمقًا إنسانيًا رغم بساطة القصة، ووصفتها بأنها من أكثر الأعمال التي لامست مشاعرها في الفترة الأخيرة.

وقالت في تصريحات لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار مساء الإثنين، إنها تعرف المخرجة سارة جوهر منذ سنوات، مضيفة: «أنا سعيدة جدًا بتجربة سارة الأولى، لأنها تجربة فيها عمق وإنسانية، مش مجرد تجربة أولى والسلام. الفيلم بسيط في فكرته، لكنه عميق جدًا في إحساسه، وبيتكلم عن مشاعر وإنسانيات إحنا بقينا مفتقدينها شوية في العالم كله».



وأشادت نيللي كريم بزميلتها الفنانة حنان مطاوع، التي تشاركها بطولة الفيلم، قائلة:

«أنا مبسوطة جدًا إن حنان وافقت تكون معانا في الفيلم، لأن دورها جميل ومؤثر جدًا. النهارده اتأثرت جدًا بأدائها، الشخصية اللي قدمتها فيها حنان وصدق وحزن وحنان كبير جدًا».



وأوضحت أنها كانت معجبة بالشخصية منذ قراءتها للسيناريو، حتى أنها قالت للمؤلف محمد دياب إنها كانت تتمنى تقديم هذا الدور بنفسها، مضيفة بابتسامة: «كنت نفسي أعمل الدور ده فعلًا، لأنه دور فيه شجن ووجع، حتى لو مش كبير، لكن أنا عمري ما بقيس الأدوار بحجمها، المهم تأثيرها».

وفي السياق ذاته، أشادت بالأطفال المشاركين في الفيلم، مؤكدة أنهم قدموا أداءً لافتًا ترك أثرًا كبيرًا في قلوب الجمهور، مشيرة إلى أن الفيلم في مجمله "يمزج بين البساطة والصدق الإنساني العميق، وده سر جماله الحقيقي."

فاز فيلم هابي بيرث داي بجائزة الجمهور من مهرجان «Mill Valley Film Festival» في سان فرانسيسكو، كما حصل على الجائزة الكبرى من مهرجان «Heartland Film» في إنديانابوليس، ليصبح الفيلم المصري الأول الذي ينال ثلاث جوائز في مهرجان تريبيكا السينمائي، حيث فاز بأفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو عالمي، وأفضل مخرجة. كما اختير الفيلم ممثلاً لمصر في الأوسكار.

الفيلم من كتابة وإخراج سارة جوهر ومحمد دياب، وبطولة نيللي كريم وحنان مطاوع، بمشاركة عدة نجوم وضيوف شرف منهم شريف سلامة وعلي صبحي، وكذلك بمشاركة النجم الأمريكي جيمي فوكس في الإنتاج. كما تم تكريم جوهر ضمن برنامج «Rising Stars» في مهرجان الجونة، احتفاءً بالمبدعين العرب وشمال الأفارقة.