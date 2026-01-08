عصام الصباحي يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة الوفد

تقدم عصام الصباحي، رئيس اللجنة العامة للوفد بالمنوفية، وعضو الهيئة العامة، بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد، منذ قليل، وذلك في اليوم السادس والأخير لفتح باب الترشح.

وكانت اللجنة قد استقبلت طلبات الترشح للأسماء الآتية، وفقًا لترتيب أيام فتح باب الترشح: النائب الوفدي الأسبق المستشار عيد هيكل، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق الحزب، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب السابق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، وحمدي قوطة، عضو الهيئة العليا للحزب، والحسيني الشرقاوي، أمين صندوق شباب حزب الوفد بالغربية.

وبدأت اللجنة تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس غدًا الموافق 8 من الشهر ذاته، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، على أن تجرى انتخابات رئاسة الحزب يوم 30 يناير 2026.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، التزامها الكامل بالحياد والشفافية، باعتبارها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتسعى إلى خروج انتخابات رئاسة الوفد بالشكل الذي يليق به.

وأوضحت اللجنة أن الجدول الزمني لتلقي الطعون والتظلمات سيكون يومي 10 و11 يناير 2026، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

كما قررت اللجنة، ووفقًا للعرف المتبع في الانتخابات السابقة، ترتيب أسماء المرشحين في استمارة الانتخاب طبقًا للحروف الأبجدية.

ونبهت اللجنة على المترشحين سواء من تقدموا بأوراق ترشحهم أو من سيتقدم بعد، بضرورة الالتزام بالآتي:

أولًا: عدم التدخل نهائيًا في المسائل اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية، كون أن حزب الوفد الذي تمثله في هذه العملية لجنة الإشراف على الانتخابات الصادر بها قرار رئيس الحزب رقم (54) في تاريخ 30 ديسمبر 2025، هي المنوط بها وحدها دون غيرها الإشراف الكامل على كافة إجراءات العملية الانتخابية من انتقالات أو تدابير الإقامات أو ثمة بدلات جرى عليها العرف الانتخابي في حزب الوفد، عليها دون غيرها ودون تدخل من أي من السادة المترشحين أو تابعيهم.

ثانيًا: حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية، فإن اللجنة لن تتوانى أو تتقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة، والتي قد تصل إلى حد الاستبعاد من قوائم المترشحين في حالة الإخلال بما قررته اللجنة في هذا الصدد، حفاظًا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية كي تخرج بما يليق بحزبنا العريق.

ثالثًا: تؤكد اللجنة كامل التقدير والاحترام لكل السادة المترشحين، داعين لهم التوفيق والسداد، مؤكدين أن ذلك الإجراء إنما يهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي إخلال بمبدأ المساواة بين السادة المترشحين، ملتمسين من منكم جميعًا معاونة اللجنة ومساعدتها في ذلك الأمر.

ويُذكر أن رئيس حزب الوفد كان قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، حمل رقمي 50 و54 لسنة 2025، حيث نص القرار الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2025 على تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضم التشكيل الجديد للجنة كلًا من المستشار طارق عبدالعزيز، عضو الهيئة العليا مقررًا، والنائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما شمل التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.