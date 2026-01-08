مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكرم ريهام عبد الغفور في دورته الـ15

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني، عن تكريم النجمة المصرية ريهام عبد الغفور في الدورة الخامسة عشرة للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 30 مارس وحتى 6 أبريل 2026 بمدينة الأقصر.

وجاء تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور بناءً على حيثيات أقرتها اللجنة العليا للمهرجان، من بينها كونها ممثلة قدّمت باقة من الأدوار التي رسّخت حضورها كممثلة متعددة المواهب في الدراما والسينما، ومسيرتها الفنية الحافلة التي تمتد لأكثر من ربع قرن، والمليئة بالأعمال المؤثرة على الشاشة.

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم ريهام عبد الغفور يأتي احتفاءً بمسيرة فنية جادة وواعية، استطاعت خلالها اختيار الأدوار الصعبة، وتقديم شخصيات إنسانية عميقة عبر السينما والدراما تعكس تحولات المجتمع المصري. وكرّست حضورها كواحدة من أهم ممثلات جيلها القادرات على الجمع بين الحس الفني الرفيع والصدق التعبيري. وأضافت الإدارة أن ريهام تمثل نموذجًا للممثلة التي راهنت منذ بداياتها على الجودة الفنية والتنوع، وأسهمت بأدائها في إثراء المشهد السينمائي المصري بأعمال ذات قيمة فنية وإنسانية واضحة.

مسيرة ريهام عبد الغفور الفنية: ولدت ريهام عبد الغفور في 6 سبتمبر 1978، وبدأت حضورها السينمائي بأفلام: سحر العيون وصاحب صاحبه عام 2002، ثم شاركت في أعمال بارزة مثل: حريم كريم وملاكي إسكندرية عام 2005، بالإضافة إلى أفلام زي الهوا وجعلتني مجرماً عام 2006، حيث أظهرت نضجها الفني المبكر. وواصلت مسيرتها بأعمال مثل عجميستا عام 2007، والغابة عام 2008، وصولاً إلى مشاركاتها في أفلام الهرم الرابع عام 2016، والخلية عام 2017، وسوق الجمعة عام 2018، وصاحب المقام عام 2020، وأعز الولد عام 2021، وحالة الطقس عام 2022، وليلة العيد عام 2024، وآخر أفلامها خريطة رأس السنة.

تجدر الإشارة إلى أن دورة 2026 من المهرجان تعد من أبرز الدورات، إذ تحمل اسم المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين احتفاءً بمئوية ميلاده تحت شعار: "يوسف شاهين.. حدوتة مصرية"، إقرارًا بتأثيره العميق في السينما العربية والإفريقية.

وتقام الدورة الخامسة عشرة برئاسة شرفية للفنان محمود حميدة، ويرأس لجنته العليا المنتج والموزع السينمائي جابي خوري، وينظمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهي منظمة مدنية غير هادفة للربح. كما يقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وبرعاية نقابة السينمائيين، وشركة أفلام مصر العالمية، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، وعدد من المؤسسات الاقتصادية الوطنية الكبرى.