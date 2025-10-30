حميدتي يأسف لـ«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»

أعرب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" عن أسفه لـ"الكارثة" التي تعرض لها سكان مدينة الفاشر.



وتعهد حميدتي بتوحيد السودان "سلما أو حربا"، بعد سيطرة قواته على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور بغرب البلاد.



وأتى خطاب حميدتي، الذي تحدث فيه عن "لجان محاسبة"، في ظل تقارير عن انتهاكات واسعة ومقتل المئات من المدنيين في المدينة التي سيطرت عليها قواته الأحد بعد حصار دامٍ أكثر من 18 شهرا.

وقال حميدتي في كلمة مصورة وزعتها قناته الرسمية على تطبيق تلغرام الأربعاء، إنّ "تحرير الفاشر تحوّل لصالح وحدة السودان، ونحن نقول وحدة السودان سلما أو حربا".

وأضاف: "نتأسف لأهل الفاشر بسبب الكارثة التي حصلت لهم، لكننا كنا مجبرين، والحرب فرضت علينا".

وتابع: "نحن ناس سلام"، متوجها إلى عناصره بالقول "ممنوع قتل الأسير العسكري. أما المدني، فلا علاقة لكم به".

وأشار إلى أن "لجان المحاسبة وصلت الى الفاشر ونحن مع القانون ومحاسبة من أخطأ"، من دون مزيد من التفاصيل.

وترتبط أهمية مدينة الفاشر عسكريا وإستراتيجيا بكونها العاصمة التاريخية لدارفور، وهي آخر مركز رئيسي للجيش السوداني في الإقليم فضلا عن قربها من شمال السودان وتمثل قاعدة انطلاق لأي جهود لاستعادة السيطرة على المناطق الأخرى.