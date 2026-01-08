كشفت مصادر سورية رسمية، اليوم الخميس، عدد السكان الذين نزحوا من حلب، على خلفية المواجهات المسلحة التي تشهدها المدينة الشمالية منذ الثلاثاء.

وقالت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، إن مديرية النقل عملت على تأمين وسائل لنقل لمغادرة 142 ألف شخص من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

ونقلت حسب وكالة الأنباء السورية (سانا) عن اللجنة قولها إن هذا العدد خرج إلى مراكز الإيواء أو الوجهات التي يختارونها.

وأفادت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، بأن شرطة المرور أمنت الطرق بما يسهل حركة المركبات ويمنع الازدحام، بينما وجهت مديرية الشئون الاجتماعية والعمل، عبر فرق ميدانية على الأرض، الأهالي لخيارات التنقل.

وكشفت عن افتتاح 10 مراكز إيواء مؤقتة داخل مدينة حلب، إضافة إلى مراكز في عفرين وإعزاز بريف المدينة.

وتشهد مناطق من حلب، منذ يوم الثلاثاء، اشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.