السعودية تعلن تقليص مدة سريان صلاحية تأشيرة العمرة من 3 أشهر إلى شهر واحد

كشفت السلطات السعودية، اليوم الخميس، عن أن وزارة الحج والعمرة في المملكة أجرت بعض التعديلات الخاصة بتأشيرات العمرة، إذ تتضمن إلغاء التأشيرة بعد مضي مدة 30 يوماً من تاريخ إصدارها في حال لم يسجل المعتمر الدخول إلى الأراضي السعودية.

وهذا القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأسبوع المقبل، إذ يجري تقليص مدة سريان صلاحية التأشيرة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد من تاريخ الإصدار، في حين لم يطرأ أي تغيير على صلاحية مدة الإقامة عقب وصول المعتمر للسعودية إذ ما تزال المدة ذاتها 3 أشهر، وفقاً للمصادر ذاتها، بحسب "العربية.نت".

ويأتي القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل ضمن استعدادات الوزارة للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المعتمرين لا سيما بعد انتهاء فصل الصيف، وانخفاض درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان عدم تكدس أعداد كبيرة من المعتمرين في وقت واحد في المدينتين المقدستين.

وفي وقت سابق، تجاوز إصدار تأشيرات موسم العمرة لمعتمري الخارج منذ بدء الموسم الجديد مطلع شهر يونيو الماضي حاجز الـ 4 ملايين تأشيرة.