 تأجيل محاكمة منى جاب الله في اتهامها بدهس شاب لـ31 يناير - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 1:37 م القاهرة
تأجيل محاكمة منى جاب الله في اتهامها بدهس شاب لـ31 يناير

أحمد محفوظ
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 1:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 1:27 م

أجلت محكمة جنح منشأة ناصر، اليوم الأربعاء، محاكمة منى جاب الله، نائبة سابقة بمجلس النواب، في اتهامها بقتل شاب عن طريق الخطأ في حادث مروري بشارع صلاح سالم، لجلسة 31 يناير المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت النائبة السابقة -مخلي سبيلها- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامها بالتسبب في وفاة شاب إثر حادث سير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم أسفر عن مصرع شاب.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة تقودها منى جاب الله بالمجني عليه أثناء وقوفه على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

