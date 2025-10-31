ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية، القبض على سائقين؛ اتُّهم أحدهما بالتسبب في حادث صدم بسيارته الملاكي عاملًا في خدمة توصيل الطلبات "دليفري" أثناء سيره بدراجته النارية، ما أدى إلى أن تجرفه الصدمة أسفل عجلات أتوبيس كان يسير في الاتجاه نفسه على طريق كورنيش البحر شرقي المحافظة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة حول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم على كورنيش البحر، أسفر عن إصابة شخص في حالة خطيرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص المبدئي تبين أن السيارة الملاكي كانت تسير بسرعة كبيرة، وفقد قائدها السيطرة عليها، فاصطدمت بعامل "الدليفري" الذي كان في طريقه لأداء عمله، ما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات الأتوبيس.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد أسفر الحادث عن إصابة العامل بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من الجسد، وتم نقله إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وهو في حالة حرجة.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.