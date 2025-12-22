الجيش السوري ينفي شن هجوم على مواقع لقوات قسد في حلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، بأنه لا صحة لما تروجه قنوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن هجوم لقوات الجيش على مواقعها بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وقالت بحسب تغريدات نقلتها وكالة الأنباء السورية، إن قوات قسد هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري بمحيط حي الأشرفية ما أدى لوقوع إصابات بصفوف قوى الأمن والجيش.

وأوضحت أن قوات الجيش العربي السوري تقوم بالرد على مصادر نيران قسد التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وسبق أن تحدثت تقارير عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمدخل حلب الشمالي، ما دفع العشرات من الأهالي إلى النزوح.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، أن "قناصة من قسد استهدفوا حاجزا للأمن الداخلي شمال حلب"، ما أسفر، بحسب تقارير إخبارية، عن إصابة عنصرين من قوات الأمن الداخلي بجروح متفاوتة.

وحملت قسد، حكومة دمشق مسئولية الاشتباكات في حلب، بينما تحدثت وكالة "سانا" عن "نزوح عشرات العائلات من محيط حي الليرمون بعد الهجوم.